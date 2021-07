Pęka kolejna bariera. 10.000 karnetów na Widzew sprzedanych

Już tylko niecałe pięć godzin pozostało kibicom Widzewa Łódź na przedłużenie abonamentu na swoje dotychczasowe miejsce w Sercu Łodzi.

Kibice czerwono-biało-czerwonych to fenomen, którego Widzewowi zazdrości cała Polska. Tysiące kilometrów pokonywane przez fanów "drużyny z charakterem" z każdego zakątku kraju, Europy i świata na mecz z udziałem Widzewa potwierdzają, że środowisko wokół Klubu z al. Piłsudskiego 138 to niesamowity kapitał społeczny. Udowadnia to również liczba przedłużonych karnetów na domowe spotkania Widzewa Łódź, które niezmiennie od lat cieszą się ogromną popularnością.

"Czerwona armia" w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedaży karnetów na sezon 2021/22 wykupiła ponad 3 tysiące stałych wejściówek na spotkania RTS, niemal wyrównując swój dobowy rekord sprzedaży karnetów, wynoszący 3320 abonamentów. Karnetowicze śledzą licznik na oficjalnej stronie Klubu, obserwując szaleństwo niespotykane w kraju nad Wisłą przy okazji sprzedaży biletów na jakiekolwiek wydarzenia sportowe. Wypełniony stadion przy al. Piłsudskiego 138 to obrazek, który wrył się już w świadomość kibiców w całej Polsce.