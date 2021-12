Pewna wygrana ŁKS CoolPack, dwie dogrywki koszykarek Widzewa w Krakowie

Szkoleniowiec łodzian miał rację, w następnych kwartach przyjezdnym już tak trafiać się nie udawało. Powoli budowali swą przewagę łodzianie i przed czwartą kwartą prowadzili już wyraźnie. Znów przekroczyli setkę.

Niesamowity mecz stoczyły koszykarki Widzewa w Krakowie. Przegrywały już 11 punktami, ale potrafiły dogonić rywalki i doprowadziły do dogrywki. W przedłużonym czasie gry podopieczne trener Anny Chodery prowadziły już 74:69, ale gospodynie nie zamierzały się poddawać. Wyszły na prowadzenie 79:77 i do końca pozostało pięć sekund. Za pięć fauli spadły wiodące zawodniczki: Ewelina Gala (świetny mecz i 28 punktów), Anna Kudelska (bardzo dobry mecz i 17 punktów) oraz Natalia Gzinka (brawa i 14 punktów). Na parkiecie grały m.in. młode zawodniczki Oliwia Janicka, Natalia Tomasik i Julia Dresler. I właśnie Natalia Tomasik wyrównała na 79:79.

Do rozstrzygnięcia meczu potrzebna była druga dogrywka. Zaczęła od celnego rzutu Jagoda Bandoch, dwa kolejne zdobyła Natalia Tomasik. Łodzianki prowadziły 83:81, ale wtedy straciły dziesięć punktów z rzędu. Na parkiecie nie było żadnej widzewianki z pierwszej piątki, bo po pięciu faulach spadły też Jagoda Bandoch i Wiktoria Stępień. Sędziowie widzieli tylko przewinienia łodzianek? Ani jedna krakowianka nie spadła za pięć fauli. Widzewska młodzież walczyła dzielnie na parkiecie, ale w końcówce nie dała rady. Dziewczętom i trenerce należą się wielkie brawa za walkę. Była to pierwsza porażka drużyny Widzewa w tym sezonie.