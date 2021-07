Pewne zwycięstwo ŁKS Łódź z drugoligowym Zniczem ZDJĘCIA

W sobotę podopiecznych trenera Kibu Vicuny czeka jeszcze spotkanie z rezerwami ŁKS, które są beniaminkiem III ligi. Mecz rozegrany zostanie na boisku przy ulicy Minerskiej, ale bez udziału kibiców.

ŁKS rozpoczął mecz składem, którym najprawdopodobniej wyjdzie na mecz ligowy za tydzień w Tychach. Pierwsza połowa tego spotkania toczyła się zdecydowanie pod dyktando gospodarzy. Goście raz zagrozili bramce miejscowych, ale Marek Kozioł popisał się skuteczną interwencją. Znacznie ciekawsze było drugie 45 minut. Najpierw groźnie z dystansu uderzał Maksymilian Rozwandowicz, potem Pirulo i w końcu potężną bombą, ale bramkarz drugoligowca sprawił się jak trzeba. Blisko strzelenia gola był Pirulo, ale przegrał pojedynek z bramkarzem Znicza. Potem obrońcy gości zablokowali strzał Stipe Jurića. Wreszcie Adrian Klimczak, który wpierw zmarnował wyborna okazję strzelił gola, wieńcząc składna akcję całej drużyny. Niecałą minutę później na 2:0 podwyższył Stipe Jurić. Potem na bramke Znicza uderzali Bartosz Szeliga, Antonio Dominguez i Piotr Janczukowicz. Najbliższy szczęścia był chyba ten ostatni, lecz dobitka piłki przez bramkarza, trafiła w nogi obrońcy. Młody napastnik musiał się zadowolić rolą asystenta, bo to właśnie po jego dokładnym podaniu wynik meczu w końcówce spotkania ustalił Ricardo Guima. Jeśli nie liczyć sobotniego wewnętrznego meczu z zespołem rezerw, to dla ŁKS był to ostatni sparing przed meczami o pierwszoligowe punkty. W trakcie przerwy letniej ŁKS wygrał ze Stalą Mielec (2:0), KKS Kalisz (3:1) i Zniczem Pruszków (3:0), zremisował z Koroną Kielce (2:2) i przegrał ze Stalą Rzeszów (1:4). Po tych spotkaniach, tak naprawdę trudno zaryzykować prognozę odnoście formy ełkaesiaków. Nie jest jednak tak, że z niepokojem oczekujemy na mecze ligowe.

W najbliższy piątek (30 lipca) ełkaesiacy rozpoczną nowy sezon wyjazdowym meczem z GKSTychy. Tego samego dnia zamieścimy w „Dzienniku Łódzkim” duże zdjęcie łódzkiego pierwszoligowca z alei Unii 2. Ponadto podamy aktualną kadrę zespołu i poinformujemy o letnich zmianach kadrowych.ą