PGE Skra Bełchatów awansowała do półfinału Pucharu CEV

PGE Skra w Rumunii również musiała odnieść zwycięstwo, by awansować do półfinału. PGE Skra była jednak osłabiona brakiem rozgrywającego Mihajlo Miticia, który z powodów rodzinnych wrócił z Galati do Serbii - informuje skra.pl

Najskuteczniejszym zawodnikiem był Dick Kooy, który zdobył 18 punktów. Dorobek o pięć oczek mniejszy zanotował Aleksandar Atanasijević.

Bełchatowianie w pierwszym secie osiągnęli kilka punktów przewagi, ale… zanotowali też przestój. To spowodowało, że końcówka mogła być emocjonująca, ale świetna gra w bloku i zagrywce, a także na kontrze dała PGE Skrze zwycięstwo 25:21.

Drugi set nie poszedł po myśli bełchatowian… Zaczęli bardzo słabo, bo przegrywali już 1:5, a trener Slobodan Kovac poprosił o czas. Niestety, zaraz po przerwie zablokowany został Dick Kooy. Z kolei po punktowej zagrywce rywali (2:9) Kovac poprosił już o drugi czas… Gra bełchatowian wyraźnie się nie układała. Choć próbowali jeszcze coś zrobić w drugiej części seta, to ostatecznie przegrali 19:25.