PGE Skra Bełchatów inauguruje sezon 2022/2023. Trwa sprzedaż karnetów

Pierwszym akcentem rozpoczynającego się niebawem sezonu 2022/2023 PlusLigi będzie oficjalna prezentacja zespołu PGE Skry Bełchatów. Odbędzie się ona w piątek 30 września o godz. 20:00 w bełchatowskiej Galerii Olimpia. Będzie to wyjątkowa okazja, by na żywo zobaczyć sztab i zawodników PGE Skry, włącznie z wicemistrzami świata - Mateuszem Bieńkiem, Karolem Kłosem i Grzegorzem Łomaczem, którzy 19 września dołączyli do przygotowujących się do nowego sezonu kolegów.

Przy okazji prezentacji zespołu 30 września przez cały dzień na wyspie handlowej PGE Skry w Galerii Olimpia będzie można również kupić karnet na nowy sezon w wyjątkowej, niższej cenie. Sprzedaż karnetów wciąż prowadzona jest na stronie https://bilety.skra.pl/ – ich posiadacze mogą liczyć na specjalne korzyści, w tym dodatkowy rabat na zakupy w Sklepie Kibica oraz dedykowane konkursy.

Pierwszy mecz ligowy PGE Skra zagra na wyjeździe w Zawierciu (niedziela, 2 października, godz. 14:45), ale już trzy dni później zawodnicy zaprezentują się przed własną publicznością. W środę 5 października o 21:00 PGE Skra zagra premierowe spotkanie w nowym sezonie we własnej hali – rywalem bełchatowian będzie BBTS Bielsko-Biała. Sprzedaż biletów na to spotkanie ruszyła w środę 21 września również poprzez stronę https://bilety.skra.pl/.