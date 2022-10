Piast - Widzew 1:2. Zobacz zdjęcia kibiców Widzewa. Piękne bramki obcokrajowców

Ozdobą meczu były piękne bramki widzewiaków, którzy urodzili się kawał drogi od Widzewa. Pierwszego gola strzelił Hiszpan Jordi Sanchez, a drugiego Norweg Kristoffer Normann Hansen.

W 27 minucie po podaniu Patryka Stępińskiego piłkę przejął Jordi Sanchez, poczekał aż piłka odbije się we właściwy sposób i uderzył nie do obrony. W 82 minucie Norweg Kristoffer Normann Hansen wykonał rajd i serię zwodów niczym Diego Maradona z najlepszych czasów. Po rozmontowaniu obrony strzelił technicznie precyzyjnie do siatki.

Było nerwowo po kontaktowym golu Michaeal Ameyawa, ale Widzew zdołał dowieźć wygraną do końca. Łodzianie są na piątym miejscu w tabeli i tracą tylko punkt do podium i sześć do lidera!

Blisko tysiąc kibiców Widzewa oklaskiwało swoją drużynę z trybun stadionu w Gliwicach.

Piast Gliwice - Widzew Łódź 1:2 (0:1)

0:1 Jordi Sanchez (27), 0:2 Kristoffer Hansen (82), 1:2 Michael Ameyaw (90).

Żółta kartka: Letniowski. Sędziował: Sebastian Krasny (Kraków). Widzów: 4013.

Piast: Frantisek Plach - Tomasz Mokwa, Constantin Reiner, Jakub Czerwiński, Alexandros Katranis (90, Jakub Holubek) - Grzegorz Tomasiewicz, Patryk Dziczek, Tom Hateley (83, Michał Kaput), Jorge Felix (83, Michael Ameyaw), Arkadiusz Pyrka (46, Kamil Wilczek) - Rauno Sappinen (71, Gabriel Kirejczyk). Trener: Waldemar Fornalik.

Widzew: Henrich Ravas - Patryk Stępiński (86, Mateusz Żyro), Serafin Szota, Martin Kreuzriegler - Paweł Zieliński, Ernest Terpiłowski (67, Łukasz Zjawiński), Marek Hanousek, Juliusz Letniowski (53, Mato Milos), Bartłomiej Pawłowski (67, Kristoffer Hansen), Dominik Kun - Jordi Sanchez (87, Patryk Lipski). Trener: Janusz Niedźwiedź.