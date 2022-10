Pięć goli rezerwowych piłkarzy Widzewa. Udane zmiany trenera łodzian

To klub, którym przed laty zarządzał prezes Mateusz Dróżdż. Sternik Widzewa urodził się zresztą w Lubinie. W Zagłębiu pracował od czerwca 2018 roku do 14 września 2019 roku. Ponoć o dymisji zaważyły o tym coraz większe rozbieżności w wizji prowadzenia klubu między prezesem a radą. Głównym punktem spornym okazało się ustalanie kontraktu dla nowego trenera – Martina Seveli.

Wygrana Widzewa nad Zagłębiem miałaby więc także dodatkowy wymiar dla prezesa łodzian.

Widzew ma dzisiaj 20 punktów, a do końca tegorocznych rozgrywek jeszcze pięćkolejek. Wnajbliższej łodzianie zagrają z Zagłębiem (10 miejsce) w Łodzi, później czekają widzewiaków mecze z: Miedzią Legnica (18 pozycja) w Łodzi, Górnikiem (14) w Zabrzu, Radomiakiem (13) w Łodzi i Koroną (15) w Kielcach . Jak widać po lokatach zajmowanych przez rywali łodzian, najbliższe mecze wydają się być dużo łatwiejsze niż potyczki z Rakowem, Legią czy Lechem. Do takich wniosków skłania statystyka dotychczas zdobytych punktów. Nie oznacza to wcale, że widzewiacy do końca rundy jesiennej zdobędą 15 punktów. Ale z drugiej strony, skoro wygrywali z Wisłą i Cracovią, to czemu nie z Miedzią i Koroną i innymi niżej klasyfikowanymi drużynami.

Oczywiście, najważniejsze jest utrzymanie dotychczasowej formy drużyny trenera Janusza Niedźwiedzia. Szkoleniowca łodzian musi cieszyć to, że może liczyć na zmienników, którzy okazują się dżokerami. Gola w meczu z Piastem strzelił wchodzący z ławki Kristoffer Hansen, a wcześniej takim samym osiągnięciem mogą się pochwalić: Jordi Sanchez (w meczu z Jagiellonią wszedł w 63 minucie, strzelił gola w 84 i w meczu z Lechią 62-71), Patryk Lipski (z Legią 46-90), Jakub Sypek (ze Stalą 71-87). Pięć goli na 16 to dzieło rezerwowych Widzewa.

Trwa proces zwalniania miejsc na mecz Widzewa z Zagłębiem Lubin. Swoje krzesełka udostępniło już ponad 1100 kibiców. Miejsca można zwalniać do niedzieli do godz. 13:00. Chętnych na kupienie biletów na zwolnione miejsca jest wielu. Najwięcej wejściówek kibice zwolnili przed meczem z Wisłą Płock – 4688, chociaż Wisła była wtedy liderem tabeli. To był jednak koniec sierpnia i wielu fanów Widzewa było jeszcze na wakacjach. ą