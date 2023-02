Piękna córka byłego trenera ŁKS Kinga Mamrot uprawia niezwykły rodzaj akrobatyki. Zdjęcia Dariusz Kuczmera

Taniec na rurze, niezwykłe rodzaj akrobatyki to ulubione zajęcie Kingi Mamrot, młodszej córki byłego trenera ŁKS Ireneusza Mamrota, który właśnie objął stanowisko trenera Górnika Łęczna. Kinga mieszka we Wrocławiu, gdzie pracuje w Kinga Mamrot - Pole Dancer, AWF Wrocław - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Starsza córka trenera ŁKS - Paula mieszka w Poznaniu, a żona Beata w Trzebnicy. Oto zdjęcia Kingi Mamrot z jej profilu na Facebooku. Zobacz wszystkie zdjęcia.