Piękny jubileusz: 25-lecie istnienia Sokoła Aleksandrów Łódzki

Na stronie tssokol.pl czytamy: zachęcamy wszystkich mieszkańców, sympatyków klubu czy rodziców naszych młodych piłkarzy, by odwiedzili stadion. Mamy drużynę, która jest liderem ligi i zrobi wszystko, by wygrać kolejny mecz, ale mamy również do pokazania pewną historię. Na murawie zobaczymy piłkarzy grających niegdyś w barwach Sokoła. Pamiętajmy, że Sokół to nie tylko piłka nożna, ale również karate. Nasi mistrzowie świata zaprezentują się przed publicznością. Nasz klub ma wiele grup młodzieżowych, będzie okazja, by poznać wszystkich młodych zawodników – mówi Dariusz Szulc, prezes Sokoła Aleksandrów.