Pierwsze decyzje transferowe nowego Widzewa z ekstraklasy. Co z trenerem?

Decyzją władz Klubu oraz pionu sportowego Widzew Łódź postanowił nie przedłużać kontraktów z piątką piłkarzy pierwszej drużyny. Są to: Mateusz Michalski, Daniel Tanżyna, Przemysław Kita, Patryk Mucha i Tomasz Dejewski.

Sylwetki wszystkich graczy przybliża oficjalna strona widzew.com:

Mateusz Michalski to jedyny zawodnik RTS, który od momentu reaktywacji klubu zdobywał w jego barwach bramki na boiskach III, II i I ligi. Ogółem pomocnik rozegrał w Widzewie 149 ligowych meczów i strzelił 39 goli w latach 2016-2022, z przerwą na jeden sezon występów w Radomiaku.

Daniel Tanżyna przyszedł do Widzewa przed rundą wiosenną 2019 roku w II lidze. Na tym szczeblu rozgrywek zaliczył 45 ligowych występów i strzelił 5 goli. W I lidze kapitan łódzkiej drużyny zagrał w jej barwach 47 razy i zdobył 3 bramki. W zakończonym awansem do Ekstraklasy sezonie 2021/2022 był podstawowym zawodnikiem zespołu do momentu odniesienia kontuzji.