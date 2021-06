Pierwsze w historii mistrzostwo Polski dla kadetek KS Budowlani Łódź

Budowlane zaczęły turniej od gry z lokalnymi rywalkami - Venol Atomówkami Łódź. Po nerwowym, chaotycznym początku meczu, z minuty na minutę, zawodniczki z Górniczej grały coraz lepiej i po końcowym gwizdku mogły cieszyć się zwycięstwem 24:0. W kolejnym meczu Budowlane zmierzyły się z Tygrysicami Orkan Sochaczew. Mniej doświadczone zawodniczki z Mazowsza były tłem dla Łodzianek, które przez całe spotkanie kontrolowały grę i bezlitośnie wykorzystywały błędy rywalek. Wynik 43:0 dla Budowlanych dał im pewne miejsce w pierwszym półfinale. Nieoczekiwanie, po zwycięstwie w pierwszym meczu eliminacyjnym, Juvenia Kraków wystawiła rezerwowy skład w drugim spotkaniu eliminacyjnym i przegrała z dobrze grającymi Diablicami Ruda Śląska 37:5 awansując do półfinału do pary z KS Budowlanymi Łódź. Wygrana nad Łodziankami w półfinale była de facto jedyną szansą dla Juvenii na zdobycie Mistrzostwa Polski w tym roku. Dla obu ekip był to mecz o złoto. Rozpoczęła go Juvenia, która utrzymując posiadanie piłki kolejnymi atakami zbliżała się do pola punktowego zawodniczek z Górniczej. Budowlane twardo, z zimną determinacją, broniły się przez ponad 3 minuty, ale Krakowiankom w końcu udało się zdobyć przyłożenie. Strata punktów nie zrobiła na Łodziankach większego wrażenia, bo po wznowieniu gry wreszcie one miały piłkę w rękach i szansę na pokazanie swojej siły ofensywnej. Krakowianki miały ogromne problemy z zatrzymaniem mocnych wejść i gry na kontakcie Budowlanych sprytnie łączonych z szeroką grą po skrzydłach. Do przerwy łodzianki zdobyły dwa przyłożenia i prowadziły 12:7. W drugiej połowie zawodniczki KS Budowlani Łódź skutecznie narzuciły przeciwniczkom swój styl gry i zdobyły kolejne dwa przyłożenia. Wynik końcowy 24:7 rozstrzygnął walkę o Mistrzostwo Polski na korzyć zawodniczek z ul. Górniczej i dał im miejsce w finale krakowskiego turnieju. W drugim półfinale, po bardzo wyrównanym meczu, Venol Atomówki Łódź zwyciężyły z Diablicami Ruda Śląska 19:14. Finał to koncertowa gra zawodniczek Budowlanych, które zdobyły 5 przyłożeń, mimo ofiarnej obrony Atomówek. Mecz zakończył się wynikiem 31:7.