„Pierwszy krok na lodzie”, czyli bezpłatne zajęcia z nauki jazdy na łyżwach

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską Miejskiego Klubu Łyżwiarskiego w każdy wtorek w godzinach 19:45 – 20:45 oraz środę w godzinach 18:15 -19:15, na lodowisku „Bombonierka” przy ulicy Stefanowskiego 28 - informuje Grzegorz Gawlik z Biura Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi

Nauka skierowana jest do wszystkich osób powyżej 5-go roku życia. Dzieci w wieku 5-12 lat muszą być pod opieką osoby dorosłej, która jest zobowiązana do obecności podczas zajęć.

Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 536 777 610. Tym razem zapisując się jeden raz, można uczestniczyć w zajęciach przez 4 kolejne tygodnie.

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zakupu biletu wstępu na ślizgawkę (za wyjątkiem osób przebywających na trybunach np. opiekunów dzieci).