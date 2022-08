Pierwszy mistrz Polski z ŁKS i depesza gratulacyjna dla ŁKS z Manchesteru United

120 lat temu przyszedł na świat Stefan Kostrzewski. 4 sierpnia 1902 roku urodził się w Łodzi, syn Stanisława i Stanisławy, jeden z najwszechstronniejszych polskich lekkoatletów - tak Jacek Bogusiak, kustosz tradycji ŁKS, pisze o Stefanie Kostrzewskim. 23 sierpnia 1923 roku na lekkoatletycznych mistrzostwach Polski w Warszawie w biegu na 5000 m zdobył w barwach ŁKS pierwszy tytuł mistrza Polski.

Podczas igrzysk olimpijskich 1928 roku w Amsterdamie zaprzyjaźnił się z zawodnikiem reprezentacji Wielkie Brytanii, złotym medalistą olimpijskim, lordem Borghley. Po II wojnie światowej pojechał do jego posiadłości pod Londynem, gdzie był zarządcą posiadłości lorda.

W 1946 roku, gdy dowiedział się, że ŁKS szykuje się do walki o awans do nowo zorganizowanej polskiej ligi piłkarskiej, pokazał swoje przywiązanie do ŁKS. Przekonał swojego przyjaciela lorda, a wtedy już markiza Extrer George Brownlow (d. Burghley) do sfinansowania zakupu sprzętu piłkarskiego i lekkoatletycznego. W ten sposób ŁKS w tamtych odległych czasach ŁKS miał najlepszy nowy sprzęt piłkarski. W 1949 roku wyjechał do Kanady, gdzie przez kilka lat prowadził własną farmę w okolicach Galt w prowincji Ontario. Zmarł 24 lutego 1999 roku w Galt.