Pierwszy trening Widzewa. Na razie bez znanych twarzy, ale jest syn znanego bramkarza

Pod okiem nowego trenera Janusza Niedźwiedzia piłkarze Widzewa rozpoczęli przygotowania do sezonu 2021/2022. W zajęciach udział bierze 19 zawodników. Jest wśród nich pozyskany z Ruchu Chorzów napastnik Bartosz Guzdek. Są też obecni dwaj bramkarze z widzewskiej Akademii - Marcel Buczkowski i Mateusz Ludwikowski - informuje widzew.com.

Mateusz Ludwikowski to syn znanego byłego bramkarz Widzewa Marcina Ludwikowskiego. Marcin to mistrz Polski 1997, choć zagrał wtedy tylko raz. Najbardziej pamiętny mecz zagrał 20 maja 1998. Było to starcie z Legią. W 28 minucie czerwoną kartką ukarany został Arkadiusz Onyszko, a sędzia Marek Mikołajewski (Ciechanów) podyktował jedenastkę dla Legii. Do bramki wszedł zmiennik Arkadiusza Onyszki. To był właśnie Marcin Ludwikowski i gola nie było! Bramkarz Widzewa zahipnotyzował strzelca i Dariusz Czykier posłał piłkę z jedenastki obok bramki Widzewa. To był strzał na bramkę pod zegarem.