Pies z tomaszowskiej komendy wykrył narkotyki w mieszkaniu 28-latka

Narkotyki w mieszkaniu w Piotrkowie. Pomógł je wykryć policyjny pies z komendy w Tomaszowie

16 listopada piotrkowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej pojechali do jednego z mieszkań przy ulicy Garbarskiej. Według wcześniejszych ustaleń właśnie to mieszkanie wynajmował mężczyzna podejrzewany o posiadanie narkotyków.

Kryminalni zapukali do drzwi wytypowanego lokalu wczesnym rankiem. W mieszkaniu funkcjonariusze zastali siostrę mężczyzny, a on sam po kilku minutach dotarł na miejsce. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli 5 torebek foliowych z suszem konopi innej, niż włóknista. Po zważeniu łączna ilość zabezpieczonego do dalszych badań laboratoryjnych suszu to 4,8 gramów.

Policjanci znaleźli również szklany słoik, a w nim blisko 19 gramów mefedronu. W mieszkaniu 28-latka znajdowała się również waga elektroniczna, plastikowe łyżeczki, 1300 pustych torebek foliowych, tzw. dilerek. Przedmioty, ukryte na lodówce pomógł znaleźć policyjny pies z tomaszowskiej komendy.