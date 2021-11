Pijani kierowcy zatrzymani na drogach w powiecie opoczyńskim. Jeden spowodował kolizję

Pijani kierowcy na drogach w powiecie opoczyńskim

Tuż przed weekendem, 5 listopada policjanci zatrzymali dwóch pijanych kierowców. Jeden z nich nie posiadał uprawnień do kierowania i spowodował kolizję drogową.

Pierwszy z nietrzeźwych kierowców został zatrzymany przez policjantów z komisariatu policji w Paradyżu o godz. 11 w miejscowości Grabowa. Jak się okazało 26-letni kierujący volvo miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu.

Tego samego dnia o godz. 22.45 policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego w Drzewicy na ul. Zdrojowej Jak się okazało, 28-letni kierowca audi staranował ogrodzenia posesji oraz zniszczył znaki drogowe. Od kierowcy było wyraźnie czuć silną woń alkoholu, a kontakt z nim był utrudniony. W celu ustalenia stężenia alkoholu w organizmie, 28-letniemu kierowcy została pobrana krew do badania. Dodatkowo okazało się, że 28-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.