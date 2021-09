Pijani kierowcy zatrzymani w Piotrkowie. Oboje mieli po ok. 2 promile Karolina Wojna

W weekend w Piotrkowie doszło do zatrzymania dwojga pijanych kierowców. W jednym przypadku policjantom pomógł mieszkaniec miasta, który dokonał obywatelskiego ujęcia. Dwójka zatrzymanych trzeźwieje, a wkrótce oboje usłyszą zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.