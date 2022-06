Pijany 29-latek niszczył auta na parkingu! Grozi mu do pięciu lat więzienia

Do aktu wandalizmu doszło w miniony poniedziałek około godziny 22.

- Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu otrzymał zgłoszenie o zniszczeniu samochodów osobowych zaparkowanych na jednym z parkingów osiedlowych w centrum miasta - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

- Świadek wandalizmu oświadczył, że usłyszał dźwięk tłuczonego szkła. Kiedy podszedł do okna w swoim mieszkaniu zauważył mężczyznę, który demoluje auta, uderzając w nie jakimś przedmiotem. Natychmiast zaalarmował policję, dzwoniąc na numer alarmowy. Skierowani na miejsce mundurowi niedaleko parkingu zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez zgłaszającego. Na widok radiowozu mężczyzna zaczął wykazywać oznaki zdenerwowania i zaczął się nerwowo zachowywać. Policjanci natomiast postanowili go wylegitymować. Wówczas okazało się, że to 29-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Mężczyzna był pod wyraźnym działaniem alkoholu. Miał trudności z utrzymaniem równowagi. Po krótkiej rozmowie przyznał się policjantom, że kilka minut wcześniej zdemolował samochody. Tłumaczył, że wcześniej pokłócił się ze swoją partnerką i chciał wyładować swoją złość na zaparkowanych pojazdach. Butelką po alkoholu zaczął więc uderzać w szyby pojazdów i lusterka oraz kopać karoserię samochodów. Niedaleko zniszczonych aut policjanci znaleźli zresztą potłuczoną butelkę.

Okazało się, że 29-latek uszkodził cztery samochody. Mężczyzna został więc zatrzymany i przewieziony do komendy. Tam z kolei badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Pokrzywdzeni oszacowali natomiast wartość strat na prawie 5000 złotych. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat pięciu.