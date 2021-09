Pijany kierowca rozbijał się po Tomaszowie. Zatrzymano go dzięki reakcji świadka

Pijany kierowca zatrzymany w centrum Tomaszowa. Rozbił swoje auto, posiadał narkotyki

Tuż przed północą 27 września oficer dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca opla przejechał na wprost przez wysepkę na rondzie u zbiegu ulic Granicznej i Smugowej w Tomaszowie, ostatecznie uszkadzając swój pojazd. Tor jego jazdy mógł wskazywać, że był pod wpływem alkoholu.

- Policyjny patrol dotarł do świadka tego zdarzenia - informuje st. asp. Grzegorz Stasiak, rzecznik KPP w Tomaszowie Maz. - Mężczyzna potwierdził wcześniejsze informacje i wskazał, gdzie kierujący przepchnął opla. Gdy policjanci podjechali do wskazanego auta, w jego wnętrzu nikogo już nie było. Zauważyli jednak mężczyznę oddalającego się z tego miejsca. Podejrzewając, że to on kierował oplem, ruszyli za nim.