Pijany kierowca wjechał do rowu w Parczowie w gminie Białaczów

Policjanci z opoczyńskiej drogówki zostali wezwani do kolizji drogowej, która miała miejsce 21 sierpnia 2022 roku około godziny 19:00 w Parczowie. Z relacji świadków wynikało, że kierujący seatem poruszał się z nadmierną prędkością, przez co utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Po dotarciu na miejsce mundurowi ustalili, że sprawca zdarzenia został zabrany przez innego mężczyznę motocyklem typu cross. Na miejscu zdarzenia był policjant po służbie, który rozpoznał mężczyznę i wiedział dokąd może się udawać. Mundurowi nie tracąc ani chwili pojechali do miejsca zamieszkania osoby, która mogła kierować seatem.

W trakcie przejazdu zostali zatrzymani przez mieszkańców, Parczowa, którzy widzieli jak mężczyzna z crossa przesiada się do srebrnego audi. Niezwłocznie podjęli kontrolę napotkanego pojazdu audi. Był tam 32-letni kierujący oraz 35-letni pasażer, który przyznał się do kierowania samochodem osobowym marki Seat Leon.