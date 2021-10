Pijany lekarz dyżurował w szpitalu wojewódzkim na Rakowskiej w Piotrkowie. Sprawą zajęła się prokuratura

NOWE Autobiografia Gerarda z Sanatorium Miłości: Długie życie to przywilej. Książka Gerarda z Sanatorium Miłości już gotowa 11.10.2021

Autobiografia Gerarda z Sanatorium Miłości wkrótce trafi do księgarni. "Długie życie to przywilej" to tytuł książki Gerarda z Sanatorium miłości! Para...