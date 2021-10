Pijany ojciec wiózł autem dwójkę dzieci i żonę w gminie Burzenin. Miał zakaz prowadzenia pojazdów

- 30 września około godziny 13.30 w miejscowości Rydzew w gminie Burzenin policjanci ruchu drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej deawoo matiz. Już po chwili rozmowy z kierowcą podejrzewali, że może być on pod działaniem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia mundurowych, bowiem 46-letni kierowca miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to nie jedyne przewinienie nieodpowiedzialnego kierowcy. Posiadał on orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto w samochodzie przewoził dwójkę dzieci wieku 4 i 8 lat oraz żonę - informuje Agnieszka Kulawiecka, rzecznik prasowy sieradzkiej policji.