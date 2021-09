Piłkarki TME SMS Łódź chcą pobić ten Rekord. To zadanie dla liderek tabeli

Rekord Bielsko-Biała zajmuje w ligowej tabeli dziewiątą lokatę, gromadząc trzy punkty w czterech meczach. Trener Marek Chojnacki nie uważa jednak, że drużynę TME SMS Łódź czeka łatwe spotkanie. - Rekord Bielsko-Biała to drużyna z potencjałem, która mierzyła się do tej pory z trudnymi rywalami. Jest tam kilka dobrych zawodniczek. To bardzo młody zespół, który gra na dwóch frontach. Występuje bowiem również w Centralnej Lidze Juniorek. Zobaczymy, na ile wystarczy im sił oraz czy zdołają uniknąć kontuzji. Czeka nas trudne zadanie. Będziemy zmuszeni grać w ataku pozycyjnym, a nie zawsze to się udaje. Mam nadzieję, że stworzymy sobie sytuacje i będziemy bardziej skuteczni. To nie może być 20% wykorzystywanych okazji. Życzyłbym sobie, aby skuteczność w sobotnim meczu była u nas na takim poziomie jak w reprezentacji Polski w meczu z Albanią - powiedział Marek Chojnacki.