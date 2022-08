Piłkarki TME SMS Łódź jak kadra trenera Górskiego. Rośnie forma przed Ligą Mistrzyń

W czwartek 18 sierpnia o godz. 20 na Stadionie Króla przy al. Unii 2 dojdzie do elektryzującego meczu eliminacji Ligi Mistrzyń kobiet. Mistrz Polski TME SMS Łódź zmierzy się z mistrzem Belgii Anderlechtem Bruksela. Klub nazywany Fiołkami z Astrid Park to marka znana w Europie, ale zdecydowanie bardziej z sukcesów kolegów naszych rywalek.

Jeśli pokonamy tę przeszkodę, w finale w niedzielę 21 sierpnia o godz. 18 powinno być łatwiej. Zwycięzca meczu TMESMS– Anderlecht zagra z lepszym z pary: FC Gintra – KuPS Kuopio. Kto wygra finał wywalczy przepustkę do Ligi Mistrzyń. A to już piłkarski inny świat.

Piłkarki TME SMS Łódź czują, że w osiągnięciu historycznego sukcesu pomagają im władze miasta, klub i sponsorzy.

– Przed nami Liga Mistrzyń w Łodzi! Bilety dostępne będą już za kilka dni - od początku sierpnia za pośrednictwem systemu sprzedaży elektronicznej oraz stacjonarnie. Cena jest atrakcyjna i zaczyna się od 5 zł. Drużyna, która wygra turniej w Łodzi awansuje do kolejnej fazy eliminacji, gdzie decydować będzie już dwumecz. Oczywiście liczymy na to, że będzie to mistrzowska drużyna z Łodzi. – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Podoba nam się podejście sponsora drużyny, członka zarządu TME Andrzeja Kuczyńskiego.

– Marzenia, które miałem i o których mówiłem trzy lata temu, że za trzy lata w Łodzi będzie Liga Mistrzyń, udało się spełnić na czas – powiedział Andrzej Kuczyński. – To fantastyczna rzecz. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób pojawi się na Stadionie Króla.

W podobnym tonie wypowiadał się drugi sponsor drużyny, Dawid Grot z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego GROT. – Wracamy do żeńskiego futbolu, bo już kiedyś pomagaliśmy drużynie UKS SMS, i wierzę, że dołożymy ważną cegiełkę w rozwoju tej sportowej dyscypliny – mówił Dawid Grot po podpisaniu umowy.

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego solidnie przygotowują się do eliminacyjnego turnieju. Wyniki sparingów nie były oszałamiające, ale pamiętacie państwo, jakie rezultaty w meczach kontrolnych osiągała kadra Kazimierza Górskiego przed wyjazdem na mistrzostwa świata w 1974 roku. Tamta legendarna kadra przegrywała wszystkie testy, by na turnieju finałowego w Niemczech wywalczyć trzecie miejsce.

W ostatnim sparingu podopieczne trenera Marka Chojnackiego wygrały we Wrocławiu z drugoligową Ślęzą aż 8:1. Bramki dla łódzkiej drużyny zdobyły: Nadia Krezyman 2, Gabriela Grzybowska, Oliwia Domin, Małgorzata Lichwa 2, Magda Dąbrowska i Dominika Gąsieniec. Forma łodzianek rośnie, jak wtedy forma kadry Górskiego. Osoba trenera Kazimierza Górskiego łączy oba wydarzenia. Wszak Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ul. Milionowej w Łodzi nosi imię wybitnego trenera. Najbardziej zasłużony szkoleniowiec w Polsce był też swego czasu trenerem ŁKS, czyli klubu na obiekcie którego dojdzie do wielkich meczów mistrzyń z TMESMS.

Piłka nożna kobiet potrafi być pociągająca, jak piłkarki, które uprawiają tę dyscyplinę sportu. Zrozumieli to już dawno w Anglii, a na finałowym meczu Euro 2022 kobiet na Wembley zgromadziło się 87 tys. ludzi.

Próbą generalną dla TME SMS będzie premiera ekstraligi na Stadionie Króla. 13 sierpnia o godzinie 17 łodzianki zagrają z APLG Gdańsk.