Piłkarki TME SMS Łódź ligową premierę zagrają w sobotę na stadionie Widzewa

Pierwszy mecz podopieczne trenera Marka Chojnackiego rozegrają z APLG Gdańsk na stadionie Widzewa przy al. Piłsudskiego.

- Wstęp jest wolny, dla kibiców przygotowano wejście numer 4 - informuje prezes klubu Janusz Matusiak.

Łodzianki miały grać na stadionie ŁKS, by zapoznać się z obiektem, na którym będą walczyły z Anderlechtem Bruksela o awans do Ligi Mistrzyń, ale z uwagi na kolejny planowany mecz Dynamo Kijów w eliminacjach Ligi Mistrzów, MAKiS zdecydował, że murawę trzeba oszczędzać. Nasze mistrzynie musiały zatem przeprowadzić na obiekt Widzewa. Nic to nie da w kontekście rywalizacji o Ligę Mistrzyń, no może poza aspektem zapoznania się z dużym, choć inaczej wyglądającym stadionem. Nie mogą łodzianki grać na swoim boisku przy ul. Milionowej, bo murawa tego obiektu jest w remoncie.

Najważniejsze jest zwycięstwo, a gdzie zostanie osiągnięte, to już inna sprawa...