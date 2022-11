Piłkarki TME SMS Łódź muszą pokonać Pogoń w ostatnim meczu w Łodzi

Nasze dziewczęta w minionej kolejce przegrały pierwszy mecz w tym sezonie - z GKS Katowice, ale niech nie zwieszają nosów na kwintę, bo jedna porażka jeszcze niczego nie przesądza. Do końca sezonu jeszcze daleko.

Podobnego zdanie są kibice, którzy wyrażają swoje zdanie w komentarzach: Co Was Nie zabije to Was wzmocni - to jeden z komentarzy. A drugi: Po serii zwycięstw, która trwała bodajże od marca, musiał niestety przyjść czas na przegraną. Nic nie trwa wiecznie, po prostu życie. Głowy do góry, będzie dobrze.

Podzielamy zdanie fanów TME SMS Łódź.

O porażce TME SMS z GKS Katowice pisał też PZPN: Warto odnotować, że SMS po raz pierwszy w tym sezonie stracił trzy gole. Po raz pierwszy przegrał. I po raz pierwszy nie zdobył bramki! A w tym duża zasługa Weroniki Klimek, która zanotowała dwie kluczowe interwencje. 31-latka jest najdłużej niepokonaną bramkarką w lidze. W tym sezonie nie wpuściła jeszcze gola! Zachowała cztery czyste konta.