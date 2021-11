Piłkarki TME SMS Łódź muszą znaleźć wyjście z kryzysu. Zdjęcia

Jak się okazało te kadrowe braki miały zgubny wpływ na drużynę. Wydaje się też, że łodzianki zbyt wcześnie uwierzyły, że mistrzostwo Polski mają w kieszeni. Nic bardziej mylnego, do końca sezonu jeszcze droga daleka, a naszej drużynie przytrafił się kryzys formy.

– Jeżeli nasz najbliższy rywal ma dobry dzień, może napsuć krwi przeciwnikowi. Sami się o tym przekonaliśmy, przegrywając pierwszy mecz rundy wiosennej w zeszłym sezonie. To na pewno nie będzie łatwe spotkanie - mówił przed meczem trener Marek Chojnacki i miał, niestety, rację.

Krakowianki zepsuły krew piłkarkom i humory kibicom. Łodzianki nadal są na pierwszym miejscu w tabeli, ale tylko dlatego, że szlagier Czarni Sosnowiec – Górnik Łęczna został przełożony.

Do przerwy w meczu z AZSUJKraków łodzianki oddały cztery strzały, rywalki tylko jeden, ale za to celny. Weronika Wójcik wykorzystała sytuację sam na sam z Oliwią Szperkowską i uzyskała prowadzenie.

Po zmianie stron łodzianki przeważały, ale jedynie częściej wykonywały rzuty rożne. Akcje krakowianek były groźniejsze. Dwukrotnie trafiły w poprzeczkę, a w przedłużonym czasie gry wywalczyły rzut karny. Jedenastkę na drugą bramką wykorzystała Karolina Gec.

Krakowianki mają patent na silne drużyny naszej ekstraklasy, potrafiły pokonać Górnika w Łęcznej, zremisować z mistrzem Polski Czarnymi Sosnowiec, a teraz – odebrać punkty wicemistrzyniom Polski z Łodzi.

Następny mecz łodzianki rozegrają w Szczecinie i miejmy nadzieję, że zaczną odrabiać straty. ą

TMESMSŁódź – AZSUJKraków 0:2 (0:1)Gole: 0:1 Weronika Wójcik (41), 0:2 Karolina Gec (90+1, karny)

TMESMS: Oliwia Szperkowska - Yurina Enjo (75, Małgorzata Lichwa), Wiktoria Zieniewicz, Katarzyna Konat, Ewelina Piórkowska (46 , Wiktoria Skrzypińska) - Alicja Sokołowska (46, Dominika Gąsieniec) - Paulina Filipczak (85, Oliwia Malesa), Ernestina Abambila, Gabriela Grzybowska, Anna Rędzia - Dominika Kopińska. Trener: Marek Chojnacki.

Inne mecze:

KKP Bydgoszcz – Śląsk Wrocław, Tarnovia Tarnów – Olimpia Szczecin, Medyk Konin – APLG Gdańsk, Rekord Bielsko-Biała – GKS Katowice (przełożony na 24 listopada), Czarni Sosnowiec – Górnik Łęczna (przełożony).

Tabela Ekstraligi

1.TME SMS Łódź102222-7

2.Górnik Łęczna92131-12

3.Czarni Sosnowiec82027-1

4.GKS Katowice91615-13

5.AZS UJ Kraków101412-14

6.Medyk Konin91321-16

7.KKP Bydgoszcz91214-12

8.APLG Gdańsk91210-17

9.Śląsk Wrocław91011-17

10.Tarnovia Tarnów9911-35

11.Olimpia Szczecin9510-21

12.Rekord Bielsko-Biała838-27

Następna kolejka:

13.11 (12): Olimpia Szczecin – TME SMS Łódź, Górnik Łęczna – KKP Bydgoszcz, GKS Katowice – Czarni Sosnowiec, APLG Gdańsk – Rekord Bielsko-Biała, AZS UJ Kraków – Medyk Konin, Śląsk Wrocław – Tarnovia Tarnów.