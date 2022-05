Piłkarki TME SMS Łódź zagrają w Lidze Mistrzyń na stadionie ŁKS?

W wyremontowanym sekretariacie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej w Łodzi odpowiednie miejsce na główne trofeum od PZPNdla najlepszej drużyny piłkarskiej w Polsce na pewno się znajdzie.

List gratulacyjny dla klubu od władz Łodzi

Będzie też szczególne miejsce na gratulacyjny list od prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. W tym liście czytamy m.in.: Złoty medal, premierowy dla łódzkiej kobiecej drużyny piłkarskiej to wyjątkowe osiągnięcie i radość dla całego środowiska sportowego w naszym mieście. (...) Znając ambicję oraz umiejętności piłkarek i trenerów TMESMSŁódź, jestem przekonana o kolejnych sukcesach klubu. Tym bardziej, iż obok rywalizacji w rywalizacji w rozgrywkach seniorskich jest on też dobrą bazą szkoleniową dla dziewczynek i juniorek, które już niejednokrotnie potwierdziły to, wywalczając medale w swoich kategoriach. Wszystkie te składniki sprawiają, iż Łódź ma szansę stać się stolicą kobiecego piłkarstwa w Polsce.

– Bardzo nam miło, że otrzymujemy gratulacje od bardzo ważnych osób – mówi Janusz Matusiak, prezes TMESMSŁódź.

Piłkarki z Milionowej otrzymają premię za mistrzostwo Polski. To będzie pokaźna kwota, którą przygotował główny sponsor klubu – firma TME. Dziewczyny na pewni będą usatysfakcjonowane.

– Prezes Andrzej Kuczyński nie mógł być na meczu w Krakowie, ale zadzwonił do mnie akurat w momencie, gdy dziewczyny wiwatowały na środku boiska po ostatnim gwizdku sędzi, krzycząc TMESMSmistrzem! – opowiada Janusz Matusiak. – Złoty medal jest ukoronowaniem naszej trzyletniej współpracy. Pamiętam, jak trzy lata temu powiedziałem, że nawet worek pieniędzy nic nie wskóra, tylko czas i praca. Moja wizja była taka, że trzeba dążyć do celu krok po kroku. Nie sztuką jest nakupować piłkarek na pęczki, a później płakać z powodu długów. Nasza idea jest diametralnie inna. Budujemy drużynę stopniowo, wychowujemy młodzież, które mają wzmocnić zespół.