Piłkarki TME SMS Łódź zostały mistrzyniami Polski. Po ŁKS i Widzewie mamy trzeciego mistrza w Łodzi. Będzie wielka feta w Łodzi

Od meczu AZSUJKraków – TMESMSŁódź zależało, czy łodzianki zostaną mistrzyniami Polski. Trener TMESMSŁódź Marek Chojnacki przyjechał na mecz do Krakowa w ortezie, kontuzjowany z urazem stawu skokowego. Mówił przed grą: – Mimo młodego wieku mój zespół dorósł do sytuacji, w której jesteśmy. Nie chcemy robić sobie nerwówki w ostatnim meczu.

Już w 4 minucie i 14 sekundzie łodzianki objęły prowadzenie. Anna Rędzia z Dominiką Kopińską rozmontowały obronę gospodyń i po podaniu Dominiki z klepki w sytuacji sam na sam znalazła się Anna i uzyskała pierwszego gola.

Ta sama zawodniczka ma na sumieniu straconego gola. W 20 minucie po rożnym Anna Rędzia mało zdecydowanie wybijała piłkę z własnego pola karnego, z czego skorzystała Katarzyna Daleszczyk i zrobiło się 1:1.

Po godzinie gry łodzianki odzyskały prowadzenie. Kapitalnym strzałem lewą nogą z narożnika pola karnego popisała się Dominika Kopińska i łodzianki przybliżyły się do tytułu mistrza Polski.

Pięćminut później dobrze grająca Dominika Kopińska trafiła w słupek. Mimo kontuzji Marek Chojnacki zaprezentował taniec radości przy ławce rezerwowych.

Po ostatnim gwizdku zapanwała ogromna radość w drużynie TMESMSŁódź. Piłkarki zdobyły pierwszy w historii tytuł mistrza Polski. Gratulacje dla sponsora klubu Andrzeja Kuczyńskiego z firmy TME, włodarzy klubu Janusza Matusiaka i Romana Stępnia.

Piłkarki drużyny TMESMSŁódź na zakończenie sezonu zagrają w Łodzi przy ul. Milionowej z Olimpią Szczecin, która w sobotę zapewniła sobie utrzymanie w ekstralidze, wygrywając z Tarnovią 3:1. Będzie wielka feta w Łodzi. ą

ekstraliga kobiet

AZSUJKraków - TMESMSŁódź 1:2 (0:1)

Gole: 0:1 Anna Rędzia (5), 1:1 Katarzyna Daleszczyk (20), 1:2 - Dominika Kopińska (60).

Sędzia: Ewa Walczyńska (Lublin)

TMESMSŁódź: Oliwia Szperkowska – Yurina Enjo, Katarzyna Konat, Wiktoria Zieniewicz, Julia Kolis - Dominika Gąsieniec (61, Nadia Krezyman), Ernestina Abambila, Gabriela Grzybowska, Anna Rędzia (90+3, Magdalena Dąbrowska) - Klaudia Jedlińska (83, Natalia Rohn), Dominika Kopińska. Trener: Marek Chojnacki.