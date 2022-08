Piłkarski plac zabaw powstał na Widzewie. Zdjęcia

- Przed nami ostatnie poprawki i będziemy przechodzić do odbioru inwestycji. Planujemy, że w ciągu kilku najbliższych tygodni oddamy nową atrakcję do użytkowania – zapewnia Justyna Krakowiak, Zarząd Inwestycji Miejskich

Na nowym placu zamontowane zostały urządzenia wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią, ruchomymi schodkami, huśtawką wirującą oraz zjazdem typu tyrolka. Pojawił się również stół do gry w popularne piłkarzyki, urządzenie do ćwiczeń koordynacji ruchu oraz trampolina ziemna. Dodatkowo na nawierzchni zostały zamontowane cztery gry planszowe: twister, darts, klasy i alfabet. Największą atrakcją nowego placu zabaw jest jednak piłka wspinaczkowa o grafice piłki nożnej o średnicy 1,6 m. Ponadto nie brakuje ławek, koszy i stojaków rowerowych.

Inwestycja została zrealizowana w ramach łódzkiego Planu dla Osiedli.

Jej wartość to 448 200 zł

Park Widzewski położony jest między ulicami: Niciarnianą, Sobolową i aleją Piłsudskiego na terenie dzielnicy Widzew. Został założony w 1952 roku. Park zaprojektowali K. Marcinkowski i H. Tomaszewski. Jego powierzchnia to 7,8 ha,

a usytuowany został w dolinie rzeki Jasień.