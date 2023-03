„Piłkarskie Orły”. Pirulo z ŁKS i Słonie na Balkonie. ŁKS, Widzew i TME SMS w czołówce

Hiszpański wirtuoz, który prowadzi ŁKS do PKO Ekstraklasy wygrał nasz ranking „Piłkarskie Orły”, który uwzględniał najlepszych strzelców w lutym. Specjalna nagroda dla Pirulo, tradycyjny medal już dotarł do naszej redakcji i w najbliższym czasie zostanie wręczony laureatowi.

To nie jedyna nagroda dla Pirulo. Przed niedzielnym meczem ze Stalą Rzeszów Pirulo odebrał nagrodę dla piłkarza lutego Fortuna 1 Ligi oraz symboliczny czek na kwotę 10 tys. zł, którą sponsor rozgrywek przekaże Fundacji Słonie na Balkonie. To kolejne takie wyróżnienie dla Hiszpana, który w lutym zdobył trzy gole, zaliczył asystę i przyczynił się do wysokiego miejsca ełkaesiaków w tabeli Fortuna 1 Ligi. W niedzielę, chwilę przed rozpoczęciem spotkania ze Stalą Rzeszów, zawodnik ŁKS otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza lutego w Fortuna 1 Lidze oraz symboliczny czek, który przekazał Fundacji Słonie na Balkonie.