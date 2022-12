„Piłkarskie Orły” w regionie łódzkim. Laureatem Stipe Jurić z ŁKS

Stipe Jurić zgromadził w naszym rankingu 5,25 pkt i wyprzedził Adama Nowaka z Lechii Tomaszów, Kamila Sabiłło z Unii Skierniewice i Macieja Radaszkiewicza z ŁKS, którzy mogą pochwalić się dorobkiem 4 punktów. Tym razem dalekie miejsce w rankingu podsumowującym gole zdobyte w danym miesiącu zajęli piłkarze Widzewa.

Listopad należał do Stipe Juricia, który stał się pierwszoplanową postacią drużyny trenera Kazimierza Moskala. Napastnik ŁKS w dwóch listopadowych meczach swej drużyny w pierwszej lidze strzelił trzy gole. Nasz medal dostał się zatem w godne ręce. Piłkarz urodzony w Tomislavgradzie, posiadający dwa obywatelstwa: Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji, w 84 minucie trafił do bramki Odry w Opolu, zapewniając łodzianom cenne zwycięstwo 2:1. Sześć dni później dwukrotnie pokonał bramkarza GKS w Katowicach. To było efektowne zakończenie rundy jesiennej w wykonaniu ŁKS. Łodzianie wygrali ten mecz 5:1.