Piłkarze ŁKS wyjadą na zagraniczne zgrupowanie

Lider Fortuna 1 Ligi zakończy 2022 rok anonsowanym już przez nas sparingiem z Polonią w Piotrkowie Trybunalskim, który zaplanowano na sobotę 26 listopada. Następnego dnia rozpocznie się przerwa. W trakcie dwóch pierwszych tygodni zawodnicy będą odpoczywać, ale na dwa ostatnie tygodnie urlopów otrzymają opracowaną przez szkoleniowców rozpiskę z ćwiczeniami.

Wszystko po to, aby we wtorek 3 stycznia rozpocząć przygotowania do rundy wiosennej z odpowiedniego pułapu. Ełkaesiacy na początku 2023 roku zamierzają trenować na własnych obiektach i rozegrać trzy mecze sparingowe, w tym ze Świtem Skolwin (4. miejsce w grupie II trzeciej ligi) i Pogonią Siedlce (12. miejsce w drugiej lidze).

24 stycznia zmienimy klimat, bo właśnie tego dnia rozpocznie się dwunastodniowe zgrupowanie w Turcji. Tym razem nie będzie to Side, a położona też nad Morzem Śródziemnym Antalya, która słynie m.in. z bardzo dobrej bazy treningowej. W trakcie pobytu w Turcji rozegramy trzy spotkania sparingowe (czekamy na potwierdzenie terminów i rywali).