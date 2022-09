Piłkarze Widzewa najlepszym beniaminkiem ekstraklasy od lat

Widzew Łódź jest na najlepszej drodze, by poprawić ten najlepszy wynik Zagłębia. Rola beniaminka łodzianom zupełnie nie przeszkadza. Po 10 kolejkach podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia plasują się na piątym miejscu w tabeli.

Przeanalizowaliśmy, jak radzili sobie beniaminkowie w ostatnich latach. W dziewięciu przypadkach nowicjusze nie potrafili utrzymać miejsca w elicie. Najlepiej w roli beniaminka w ostatnich latach radziły sobie: Zagłębie (trzecie miejsce w 2015/16), Górnik Zabrze (czwarte w 2017/18), Piast Gliwice (czwarte w 2012/13), Warta Poznań (piąte w 2020/21).

Oto osiągnięcia drużyn w następnym sezonie po awansie do ekstraklasy.

W roli beniaminków w ekstraklasie 2011/12: ŁKS(15, spadek), Podbeskidzie (12 miejsce)

Sezon 2012/13: Piast Gliwice (4), Pogoń Szczecin (12).

Sezon 2013/14. Zawisza Bydgoszcz (8), Cracovia (14).

Sezon 2014/15. GKS Bełchatów (16, spadek), Górnik Łęczna (14).

Sezon 2015/16. Zagłębie Lubin (3), Termalica Nieciecza (13).

Sezon 2016/17 W ekstraklasie Arka Gdynia (13), Wisła Płock (12).

Sezon 2017/18. Sandecja Nowy Sącz (16, spadek), Górnik Zabrze (4).

Sezon 2018/19. Miedź Legnica (15, spadek), Zagłębie Sosnowiec (16, spadek).

Sezon 2019/20. Raków Częstochowa (10), ŁKS(16, spadek)

Sezon 2020/21. Stal Mielec (15), Podbeskidzie Bielsko-Biała (16, spadek), Warta Poznań (5).

Sezon 2021/22. Radomiak (7), Termalica Nieciecza (16, spadek), Górnik Łęczna (16, spadek).

Sezon 2022/23. Miedź, Widzew, Korona - czekamy na koniec sezonu.

Gościem nowego programu Widzew.FM był dziś trener Janusz Niedźwiedź.

Pytany o kontuzje w drużynie szkoleniowiec stwierdził: - Takie są koleje losu w piłce. Graliśmy bez Mateusza Żyry, bez Fabio Nunesa, do pełni dyspozycji dopiero wraca Bartek Pawłowski, więc z kilku tych podstawowych jak na razie zawodników nie mogliśmy skorzystać. Kontuzja jednego, jest jednak zawsze szansą drugiego - taką okazję dostał w Mielcu Patryk Lipski, który dał dobrą zmianę. Akurat jego dyspozycja cieszy mnie podwójnie, bo miał już słabszy okres, a wraca do dobrej dyspozycji na przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Dodatkowo, do mały6ch sukcesów trzeba dodać debiut Adama Dębińskiego - mieliśmy w meczowej dwudziestce dwóch zawodników Akademii i bardzo się cieszę, że Adam mógł zaprezentować się na placu. Teraz mamy trochę więcej czasu, by przygotować się do starcia z Rakowem. Fajnie będzie się sprawdzić na tle takiej mocnej drużyny, bo to zawsze jest pasjonujące, gdy rozgrywa się mecze na możliwie najwyższym poziomie – mówił trener Janusz Niedźwiedź.

Najbliższy mecz z Rakowem (2 października). ą