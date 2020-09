Piłkarze Widzewa o golach strzelonych i braku straconych.Kontuzja Mikulicia [ZDJĘCIA]

- Napastnik ma satysfakcję z bramek strzelanych nawet w sparingach. Gol to gol, każda bramka dodaje pewności siebie. Liczę na to, że w najbliższym spotkaniu ligowym zrehabilitujemy się za wpadkę z Radomiakiem i zdobędziemy trzy punkty. Dzisiejszy sparing z Rakowem był fajnym doświadczeniem, które dało nam możliwość pokazać się na tle rywala z ekstraklasy. To dobra lekcja, szczególnie że zakończona remisem. Czuję, że powoli wracam do swojej formy z poprzedniego sezonu.

Miłosz Mleczko:

Jako bramkarza cieszy mnie czyste konto. Uważam, że nasz zespół zaprezentował się w sparingu dobrze, szczególnie w drugiej połowie, kiedy nie miałem wiele roboty. Nie zmienia to faktu, że musiałem być w pełnej gotowości, by być gotowym do interwencji. Mam nadzieję, że tak będą wyglądać nasze spotkania i każde z nich będziemy kończyć na zero z tyłu.

Patryk Stępiński:

To był dobry sparing z mocnym zespołem z ekstraklasy. Bardzo chcieliśmy popracować nad rzeczami, które ostatnio wypadły słabiej. Dzisiejsza gra kontrolna miała ważne znaczenie w sferze mentalnej. Jeśli potrafimy się korzystnie zaprezentować na tle ekstraklasowego rywala, to możemy to zrobić również w lidze.

Wypowiedzi podajemy za widzew.com.