Piłkarze Widzewa wypełniają formularze przed meczem z Legią i co piszą?

- Uśmiechamy się, że zawsze jak jest taki mecz i dzień przed wyjściem na boisko zawodnicy wypełniają formularze odnośnie zmęczenia, bólów mięśni, snu, itd. to zawsze te noty są tak niskie - mówił trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. - Widać, że każdy chce grać. To normalne. Ja też jako trener czekałem na takie spotkania wiele lat. Cała Polska będzie kierowała oczy na to spotkanie. Będą mu towarzyszyć dodatkowe emocje. Trzeba być odważnym w tym co robimy.