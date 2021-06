Pilne! Ireneusz Mamrot odszedł z ŁKS. Teraz era Marcina Pogorzały!

Wraz z Ireneuszem Mamrotem z ŁKS-em rozstaje się również jego asystent – Adrian Siemieniec. Ich umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

Warto przypomnieć, że duet Mamrot – Siemieniec trafił do ŁKS-u na początku marca, czyli wkrótce po 66. Derbach Łodzi. Pierwszy mecz pod wodzą 50-letniego szkoleniowca ełkaesiacy rozegrali 13 marca w Olsztynie i był to debiut zwycięski, bo zakończony wygraną ze Stomilem 2:0. Ostatnim natomiast meczem było sobotnie starcie z Miedzią w Legnicy, które ŁKS przegrał 0:3. Pod wodzą pochodzącego z Trzebnicy szkoleniowca piłkarze z przeplatanką na piersi rozegrali zatem łącznie 13 spotkań, z których pięć wygrali, trzy zremisowali i pięć przegrali (bilans bramek 15-15), co daje średnią meczową na poziomie 1,38 punktu.

Do końca sezonu sztab szkoleniowy pierwszej drużyny ŁKS-u tworzyć będą: Marcin Pogorzała jako pierwszy trener, Paweł Drechsler jako asystent, Jacek Janowski jako trener bramkarzy, Michał Lewandowski jako trener przygotowania motorycznego oraz Marek Jędrzejewski, Damian Krajewski i Marcin Kwiatkowski jako fizjoterapeuci.