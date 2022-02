Pilne! Oddział Diabetologii w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu zamknięty!

- Decyzją Dyrektora Szpitala Odział Diabetologii zostanie zamknięty z dniem 14 lutego na czas na czas niezbędny do wykonania prac naprawczych infrastruktury medycznej oraz technicznej - mówi Grażyna Kieszniewska, pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. - Niezależnie od tego, pacjenci będą leczeni w pozostałych oddziałach szpitala realizujących świadczenia internistyczne. W tym czasie personel Oddziału Diabetologii zostanie skierowany do pracy na oddziały o profilu wewnętrznym, proporcjonalnie do ilości leczonych pacjentów, co pozwoli na utrzymanie dotychczasowego poziomu opieki medycznej. Ponadto w szpitalu funkcjonuje specjalistyczna Poradnia Diabetologiczna która w trybie ambulatoryjnym sprawuje kompleksową opiekę medyczną nad pacjentami chorymi na cukrzycę. W poradni zwiększono obsadę kadrową, co pozwala na objecie opieką medyczną większej ilości pacjentów.