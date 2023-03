Piotr Gliński w Łodzi. Wicepremier odsłonił kulisy porażki Łodzi w walce o Expo, zapewnił też, że budowa tunelu nie zawali łódzkich kamienic

JAK ŁÓDŹ PRZEGRAŁA WALKĘ O EXPO INTERNATIONAL?

Wicepremier Gliński zahaczył o ten temat mówiąc o powołaniu Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa.

- Łódź miała szansę na zrealizowanie wielkiego projektu rewitalizacyjnego - mówił Gliński. - Projektu przełomowego, który by podniósł nie tylko Śródmieście, ale całe zaniedbane kwartały Łodzi. Była na to szansa, bo razem z miastem Łódź rządzonym przez Platformę Obywatelską, polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości zadbał o realizację Expo International w Łodzi. Razem z miastem zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych w promocję i przegraliśmy o włos. O kilka dosłownie głosów, 62 do 56. Kto na nas nie zagłosował? Niestety, mimo, że Łódź rządzona była wtedy przez PO, pan Donald Tusk nie zaangażował się, a ja byłem świadkiem płaczu władz Łodzi po werdykcie, które mówiły, że gdyby zadzwonił do Merkel, to Łódź miałaby Expo. Ale Niemcy i zachodnia Europa nie chciały w tej części Europy, w Trójmorzu, pierwszego Expo w Historii. Łódź straciła swą szansę rewitalizacyjną w związku z takim zachowaniem polityka, który miał wysoką pozycję w Europie.