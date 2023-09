PKO Ekstraklasa. Korona ma swój pomysł na mecz z Widzewem. Kuzera rozgryzł Myśliwca

Widzewiacy trenowali na Łodziance. Po czwartkowych zajęciach drużyna po południu wyjedzie na mecz do Kielc. Zapowiada się ciężki tydzień. W przyszłym tygodniu łodzianie rozegrają dwa mecze – Pucharu Polski z Concordią Elbląg (wtorek, 26 września) i Piastem Gliwice (piątek, 29 września) podamy po zakończeniu bieżącego mikrocyklu.

Z powodu urazów i kontuzji w mikrocyklu nie biorą udziału Serafin Szota i Fran Alvarez. W przypadku Szoty przerwa w treningach jest spowodowana skręceniem wysokim stawu skokowego. Hiszpańskiego pomocnika czeka pauza od gry i treningów z powodu złamania palca u stopy.

Po urazie do zajęć z pierwszą drużyną wraca z kolei Filip Przybułek.

– Mamy swój pomysł na mecz z Widzewem – mówił Kami Kuzera, cytowany przez emkielce.pl. – Wiemy też, że nastąpiły zmiany w Widzewie i grają trochę inaczej. Musimy się też do tego ustosunkować. Mamy swoją koncepcję na to spotkanie, którą wdrożymy. W pewnych momentach zagramy wysoko, w innych będziemy nisko ustawieni. Jesteśmy przygotowani na ten mecz. Potrafimy płynnie przechodzić do niektórych faz gry i wiem, że to wykorzystamy. Gra rywala pod wodzą nowego szkoleniowca jest podobna do tej, którą cały czas prezentował chociażby w Stali Rzeszów. Z pewnością będą nastawieni na grę krótkimi kombinacyjnymi podaniami. Widać, że zespół chwycił filozofię trenera Daniela Myśliwca. Ciekawy mecz przed nami.