Plaża i baseny nad Wartą w Sieradzu. Niebawem otwarcie. W rzece już robi się tłoczno ZDJĘCIA

Jak informuje Piotr Iszczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, otwarcie plaży i basenów nastąpi w sobotę 26 czerwca, czyli pierwszy weekend wakacji. Od tego dnia korzystać z kąpieli pod czujnym okiem ratowników będzie można codziennie w godzinach 11-19.

Baseny nad rzeką Wartą, które już zapełniono wodą, przyjmować będą z racji sytuacji covidowej i obowiązujących obostrzeń nieco inaczej niż wcześniej. Wejścia będą pojedyncze i półtoragodzinne – o godz. 11, 13, 15 i 17. Po każdym z nich pół godziny będzie przeznaczone na dezynfekcję. Limit na jedno wejście to 50 osób, a jeśli sytuacja na to pozwoli zostanie zwiększony do 75. Koszt jednej wizyty to 6 zł dla dorosłych i 3 zł dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów.

Na plaży nad rzeką Wartą zaplanowano nie tylko kąpiel pod czujnym okiem ratowników, ale także animacje w ramach projektu „Aktywna plaża”.