PlusLiga. PGE Skra Bełchatów lepsza od lidera

Pierwszego seta bełchatowianie przegrali gładko, od stanu 10:10 nie byli w stanie nawiązać równorzędnej walki z faworyzowanym rywalem. Jastrzębski Węgiel w dotychczasowych 12 meczach PlusLigi przegrał tylko raz, 26 listopada we własnej hali z Cuprum Lubin 1:3. To była poprzednia kolejka, więc jastrzębianie bardzo chcieli się zrehabilitować za tamtą wpadkę teraz w Bełchatowie.

Drugiego seta wyraźnie wygrała PGE Skra, będąc właściwie lepsza w każdym elemencie. Punkt z ataku przy stanie 17:12 zdobył nawet rozgrywający Grzegorz Łomacz. Podopieczni trenera Joela Banksa wygrali do 20.

Lider zebrał szyki w trzecim secie i nie dał żadnych szans bełchatowianom. Czwarta partia zaczęła się po myśli gospodarzy, ale lider podkręcił tempo akcji i zbliżył się na odległość punktu (16:17). Do końca seta trwała wyrównana walka. Goście mieli piłkę meczową (25:24), ale bełchatowianie zdobyli trzy punkty z rzędu. Bohaterem końcówki był Mateusz Bieniek, który zdobył punkt atakiem, zagrywką, a w ostatnią piłkę zepsuli rywale.

Taki przebieg wydarzeń dał nadzieje siatkarzom z Bełchatowa na wygranie po tie-breaku. Pierwszą część piątego seta nasza drużyna wygrała 8:5. Po zmianie stron trzy z rzędu zdobyte punkty dały pewne prowadzenie bełchatowianom i w ostatecznym rozrachunku zasłużone zwycięstwo.

MVPMateusz Bieniek.

Następny mecz ligowy PGESkra rozegra w środę 7 grudnia o 16.15 z AZSw Olsztynie. W sobotę 10 grudnia zmierzy się u siebie z LUKLublin.

14 grudnia o 17 rozegra w Bełchatowie rewanż 1/8 finału Pucharu CEVz Narbonne Volley. Pierwszy mecz wygrał nasz zespół 3:0. ą

PGESkra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel 3:2 (20:25, 25:20, 17:25, 27:25, 15:11)

PGESkra Bełchatów: Mateusz Bieniek 19, Aleksander Atanasijevic 19, Dick Kooy 19, Karol Kłos 9, Grzegorz Łomacz 1, Filippo Lanza 12, Kacper Piechocki (l) oraz Wiktor Musiał, Dawid Gunia, Mihajlo Mitić. Trener: Joel Banks.