PlusLiga. PGE Skra Bełchatów po porażce z Treflem leci do Galatasaray Stambuł

Pierwszy set był wyrównany do stanu 17:16. W końcówce meczu silnym punktem rywala PGESkry był Mikołaj Sawicki, który jeszcze w ubiegłym sezonie grał w Bełchatowie. Przeciwko swoim byłym kolegom zagrał bardzo skutecznie, obok Bartłomieja Bołądzia był najskuteczniejszym zawodnikiem gdańskiej drużyny.

W drugiej partii przewaga gospodarzy była przez całego seta, a wynik 20:13 nie najlepiej świadczy o bełchatowianach. Trzecia partia należała do PGESkry, ale gdy liczyliśmy na wyrównanie, czwartego seta gdańszczanie wygrali dość łatwo. Prowadzili 21:12 to też dowód na słabą dyspozycję PGESkry. Wiele drużyn przed meczami w europejskich pucharach się oszczędza.

Z Gdańska PGESkra uda się w podróż do Turcji - we wtorek 10 stycznia o godz. 18:00 polskiego czasu drużyna trenera Joela Banksa zmierzy się z Galatasaray w pucharze Pucharu CEV.

Zwycięzca dwumeczu awansuje do ćwierćfinału, w którym przyjdzie mu się zmierzyć z jedną z drużyn aktualnie grających w Lidze Mistrzów.