Po co kibice Widzewa przychodzą na stadion? Tomasz Łapiński mówi o kibicach Widzewa i opowiada o najnowszej książce „Z pamięci”

- Coś pięknego. Piękne są te trybuny, najbardziej mi się podoba ta otoczka, ta wierność tych ludzi - mówił Tomasz Łapiński. - Karnety wszystkie sprzedane. Ja się cieszę, że też małą cegiełkę do tego zainteresowania Widzewem dorzuciłem przez te nasze mistrzostwa Polski i Ligę Mistrzów. Sporo ludzi było wtedy dzieciakami i teraz są przy tym klubie. Atmosfera, doping. Ja mam wrażenie, że ci ludzie przychodzą tam nie na mecz. Owszem, trener Janusz Niedźwiedź zrobił dobrą robotę. Drużyna gra lepiej. Ja pamiętam mecze trzecioligowe, gdzie Widzew grał źle, a ten doping i tak był. I to nie tylko doping żylety. Fenomenalny jest doping całego stadionu. Ten stadion żyje. Mam wrażenie, że ci ludzie przychodzą na stadion po to, by poskakać, pośpiewać, pobawić się. I to nie tylko jedna, najbardziej fanatyczna trybuna dopinguje. Robi to całe kółko wokół. Jest parę innych klubów o podobnej historii, ale takiej więzi z kibicami nie ma. Ile klubów w Polsce sprzedaje karnety na full? Jeden! Dlaczego tu się wywiązała taka relacja grupy kibiców z klubem?