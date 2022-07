Po meczu ŁKS - GKS. Kogo wyróżnił trener ŁKS Kazimierz Moskal?

Trener Kazimierz Moskal powiedział po meczu: – Widać GKS jest bardzo niewygodnym w ostatnich czasach rywalem dla ŁKS. Trzeba powiedzieć, że był bardzo groźny dla ŁKS dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie. Nie chcę usprawiedliwiać naszych zawodników, ale wiele robi w piłce strata pierwszej bramki. Tak stracona pierwsza bramka podcięła nam skrzydła i odebrała pewności. To był niecelny strzał, trafił kolegę w biodro i tak padła bramka. Nie ustrzegliśmy się błędów i straciliśmy dwie bramki. Nie jesteśmy skuteczni na razie, ani w defensywie, ani też w ofensywie. Przed nami jeszcze dużo pracy. Nie jest łatwe to, co chcemy grać. Rzeczywiście nie możemy strzelić bramki na nowym stadionie, ale to się musi zmienić. Dużo ożywienia wprowadzili zmiennicy, wyróżniłbym też Dawida Arndta.

Zmiennikami w meczu z GKS Katowice byli: Kelechukwu Ibe-Torti, Mateusz Kowalczyk, Maciej Radaszkiewicz, Kamil Dankowski. Na 7 minut wszedł Javi Moreno.

Dawid Kort po meczu powiedział: Pozytywem może być tylko otoczka meczu. Wydawało się z boiska, że mamy kontrolę nad meczem, ale straciliśmy dwie proste bramki. Później goniliśmy, ale bez efektu. Mieliśmy problem w defensywie. Naszą pracą i atmosferą, który panuje tutaj, pójdziemy do przodu. GKS był dziś lepszy i wygrał zasłużenie.