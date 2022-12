Pochwały dla Grot Budowlanych. Łodzianki mają charakter i postawiły się wiceliderkom

Tymczasem siatkarki Grot Budowlanych pokazały, że mimo nie najlepszego startu, są w stanie powalczyć z każdym zespołem. Łodzianki mają charakter wojowniczek. W pierwszym secie łodzianki napędziły wielkiego strachu gospodyniom, które były bezradne na parkiecie i przegrały 25:19.

Druga partia należała do rzeszowianek, które wygrały do 10 i sądziły, że teraz losy meczu potoczą się szybko po ich myśli. Nic z tego. W trzecim secie trwała wyrównana walka. Łodzianki doprowadziły do remisu 23:23. Łodzianki pechowo straciły punkt i gospodynie miały piłkę setową. Długo trwała wymiana, ale w końcu nasze dziewczęta ponownie wyrównały. Łodzianki miały pecha w bloku, bo rzeszowianki przedarły się przez niego. W następnej akcji Jelena Blagojević zdobyła punkt na wagę wygranej w secie, w którym łodzianki zasłużyły na brawa. Wynik równie dobrze mógłby być korzystny dla siatkarek prezesa Marcina Chudzika. Dobrze punktowały Aleksandra Kazała, Monika Fedusio i Melis Durul, ale też pozostałe łodzianki zagrały dobrą partię.

Numerem jeden w drużynie Developresu była Jelena Blagojević. Zaliczyła najlepszy występ w sezonie. Gdyby nie ona, to łodzianki wygrałyby ten mecz. Gospodynie były w opałach, ale opanowały sytuację. W czwartym secie przeważały i wygrały za trzy punkty. Łodzianki pokazały jednak, że im należał się przynajmniej jeden punkt. Dobra forma Grot Budowlanych to optymistyczny prognostyk na nowy rok.

Developres Rzeszów - Grot Budowlani Łódź 3:1 (19:25, 25:10, 26:24, 25:16)

Grot Budowlani: Aleksandra Kazała 13, Małgorzata Lisiak 5, Ewelina Polak 1, Monika Fedusio 11, Dominika Sobolska 1, Melis Durul 16, Daria Skomorowska (l) oraz Adrianna Kukulska 1, Julia Kąkol 2, Judyta Gawlak 3. Trener: Maciej Biernat.