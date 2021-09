Podpalacz konfesjonału w kościele bernardynów z Warty wpadł w ręce policji! Dariusz Piekarczyk

Policjanci z komisariatu w Warcie (powiat sieradzki) zatrzymali 33-latka, który spowodował pożar konfesjonału w zabytkowym kościele klasztornym ojców bernardynów. Do zdarzenia doszło na skutek jego nieostrożnego zachowania, kiedy pijany z odpalonym papierosem zasnął w konfesjonale. Mężczyzna usłyszał już prokuratorski zarzut usiłowania sprowadzenia pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.