Podpalenie autokaru w Sulmierzycach. Sprawcy grozi do 5 lat odsiadki ZDJĘCIA OPRAC.: Marcin Stadnicki

W minioną niedzielę policjanci i strażacy zostali wezwani do pożaru autokaru w Sulmierzycach. Po zakończeniu akcji gaśniczej funkcjonariusze z pajęczańskiej komendy policji rozpoczęli ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Okazało się, że w pojeździe nie było ani instalacji elektrycznej, ani paliwa. Mundurowi doszli do wniosku, że przyczyną zdarzenia było podpalenie. Podejrzenia okazały się trafne. Funkcjonariusze zatrzymali podpalacza, który przyznał się do winy.