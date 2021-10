Podwyżki w ZWiK w Łodzi, ale nie dla każdego pracownika. Uczestnicy sporu w ZWiK bez podwyżek!

Spór zbiorowy w ZWiK trwa od kilku miesięcy, wszczęły go trzy z sześciu związków zawodowych działających w spółce wskutek odmowy przyznania podwyżek dla całej załogi przez prezesa Jacka Kaczorowskiego. Związki zaproponowały podwyżki w kwocie 350 zł zł brutto do miesięcznej pensji i 1,5 tys. zł brutto jednorazowej wypłaty, co miałoby rekompensować nie wejście w życie porozumienia płacowego. Prezes odmówił, a spór obecnie jest na etapie wyznaczania mediatora.