Podziękowania dla rugbistów Master Pharm Rugby Łódź. W sobotę mecz z Budowlanymi

Na stadionie Łodzianki przy ul. Małachowskiego podopieczni trenerów Przemysława Szyburskiego i Mirosława Żórawskiego podejmować będą imienników z Budowlanych Lublin. Rywale łodzian po ostatnich decyzjach działaczy Polskiego Związku Rugby o walkowerach stracili miejsce w play-off, ale jeszcze zachowali nadzieję na wejście do czwórki. Muszą jednak wygrać w Łodzi i liczyć na to, że Lechia Gdańsk wygra ze Skrą w Warszawie. Gdańszczanie mają jednak zapewnione miejsce w meczu o brąz i na pewno nie będą „umierać” na boisku w Warszawie.

Będzie okazja do zobaczenia po raz pierwszy w Łodzi nowego zawodnika Master Pharm Łódź. Drugi zawodnik, który zagrał po zdjęciu zakazu transferowego to Guja Kikvadze. To szybki gruziński łącznik młyna. Pierwszym był środkowy ataku z Tonga Polomea Kata Finau.

Na profilu klubu na Facebooku czytamy: „Podziękujmy drużynie za wspaniałą i heroiczną walkę w tym sezonie! Grali dla nas mimo krzywdzących decyzji, poświęcali się dla drużyny, ryzykowali zdrowiem. Odwdzięczmy się im najlepiej jak potrafimy i nagródźmy ich ogromnymi brawami. Oni byli dla nas, bądźmy dla nich. Wszyscy jesteśmy Budowlani”.

Idziemy na mecz!

